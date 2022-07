Zu lautes Motorrad in Mannheim - Fahrer war außerdem betrunken

Mannheim. Ein Mann ist am Mittwochabend betrunken mit seinem zu lauten Motorrad in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige einer Polizeistreife der Verkehrspolizei aufgrund seines lauten und sonoren Auspuffgeräuschs aufgefallen. Außerdem fuhr er laut Polizei augenscheinlich unsicher. Die Polizeikräfte stoppten den 43-Jährigen schließlich auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen und kontrollierten Fahrer und Fahrzeug. Dabei stellte die Polizei bei einer Schallmessung an dem Motorrad fest, dass erlaubte Wert von 90 Dezibel mit einem Messwert von über 110 Dezibel deutlich überschritten. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Bei der Kontrolle bemerkte die Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 43-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 0,9 Promille. Dem Mann wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er muss nicht nur seinen Führerschein abgeben, sondern auch ein Bußgeld wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis zahlen.

