Wohnungsbrand in Mannheimer Quadraten: Bewohner evakuiert

Mannheim. Eine Wohnung in den Mannheimer F-Quadraten hat am Dienstagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand gegen 14.30 Uhr schnell löschen. Die Bewohner des 40-Parteienhauses wurden vorsorglich evakuiert und konnten nach einer halben Stunde wieder zurück in ihre Wohnungen kehren. Verletzt wurde niemand. Der Brandschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Ein fahrlässiges Verhalten des Bewohners der Brandwohnung kann nicht ausgeschlossen werden.