„Wir brauchen Regeln, die durchgesetzt werden“

Um die aktuellen Maßnahmen zur Einhaltung der Nachtruhe im Jungbusch ging es im Rahmen des Themas Jungbuschvereinbarung bei der von Oberbürgermeister Peter Kurz geleiteten Bezirksbeiratssitzung Innenstadt/Jungbusch. „Die Nachtschicht, die aufgestockt wurde von vier auf fünf Personen, hat sich bewährt, in Abstimmung mit der Polizei und dem Besonderen Ordnungsdienst (BOD)“, sagte der Oberbürgermeister.

Zum Alkoholkonsum und -verkaufsverbot – bezogen auf Störung der Nachtruhe und nicht auf Corona, so Kurz – sowie zum Thema Musikboxen gebe es eine neue Verfügung, mit der Möglichkeit auch zum Platzverweis (wir berichteten). Hinzu komme die Aufstellung einer Toilettenanlage hinter der Aral-Tankstelle.

„Wir wurden von Corona völlig überrollt – 14 Monate Lockdown mit Feierexzessen jede Nacht“, klagten Sigrun und Andreas Unger vom Bewohnerverein. Sie fühlten sich massiv in der Nachtruhe gestört, wodurch ihre Gesundheit beeinträchtigt werde. Ihrer Ansicht nach beginnt die Nachtruhe um 22 Uhr, das Verbot von Alkoholausschank in der Außengastronomie aber erst um 23 Uhr. Außerdem gebe „schwarze Schafe“ unter den Gastwirten, die sich nicht an die Jungbuschvereinbarung mit Schließzeit 23 Uhr hielten. Polizei und Ordnungsdienst griffen nicht durch. „Wir brauchen klarere und weniger Regeln, die stärker durchgesetzt werden“, forderten die Bewohner. Bezirksbeirat Olaf Kremer (Grüne) kritisierte, dass die Sperrzeit von 22 bis 24 Uhr für jeden Betrieb individuell vereinbart wurde. Doch er erlebe dies „pauschalisiert ohne Einzelfallprüfung“. Kremer wäre für eine vereinheitlichte Zeit.

Kein Heimatgefühl mehr

Harald Born vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung entgegnete, am Samstagabend um 23.15 Uhr seien alle Außengastronomiebetriebe geschlossen gewesen. BOD und Polizei seien im Stadtteil regelmäßig von Donnerstag bis Samstag mit mehreren Streifen unterwegs. „Wir gehen ebenso gegen Ruhestörer vor und sprechen auch Platzverweise aus“, sagte Born. Die Leute reagierten auch in der Regel. Verstöße erfolgten erst weit nach Mitternacht. Doch mit Alkohol sei leider nicht mehr die Bereitschaft da, zu folgen. Nach den Lockerungen drängten alle nach draußen.

Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Innenstadt, berichtete, 2020 seien mitunter über 700 Personen auf dem nicht gerade großen Quartiersplatz gewesen. Sie hätten 2500 zusätzliche Personalstunden in die Überwachung investiert. In diesem Jahr seien die Ansammlungen zwar nicht so groß. Dennoch hätten sie hier seit 11. Juni bereits 2000 zusätzliche Personalstunden investiert. Diskutiert wurde auch die Möglichkeit, Ausweichflächen anzubieten, um Belastung vom Jungbusch wegzunehmen. Bezirksbeirat Johannes Schmidt (FDP) kann sich eine Ausweichfläche am Neckar westlich der Jungbuschbrücke vorstellen. Quartiermanager Michael Scheuermann schlug vor, die Nachtschicht zu verlängern. Dafür brauche man ein Budget und entsprechende Rückendeckung. Bei den Gastwirten, die sich nicht an die Vereinbarung halten, sei eine Nachverhandlung erforderlich. Scheuermann hat „immer stärker das Gefühl, dass sich die Bevölkerung im Stadtteil nicht mehr daheim fühlt, sondern als Hintergrund-Kulisse für das Spiel anderer“. Polizeioberrat Oechsler erklärte Gesprächsbereitschaft. Bezirksbeirat Christian Kirchgässner (CDU) bot eine Begehung mit dem Bezirksbeirat nachts an, um sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. ost