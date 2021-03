Wohnformen, Einzelhandel, die Qualität des öffentlichen Raums und die Stadtgestaltung – wie wird die Stadt nach der Pandemie aussehen? Was bleibt nach der Krise, was verschwindet, was muss sich ändern? Auf diese Fragen möchte die 2020 gegründete Architektur-Initiative MOFA ein Schlaglicht legen. Unter dem Titel „Möglichkeitsraum Stadt. Mannheim nach der Krise” finden in Kooperation mit der

...