Was wird aus dem Parkplatz?

Durch Homeoffice und Lockdown liegen in der Innenstadt riesige Asphaltflächen brach – und die Corona-Krise beschleunigt so auch die Fantasie der Städteplaner. Beim Bürgergespräch des SPD Ortsvereins Innenstadt/Jungbusch über die Zukunft des bisherigen Parkplatzes im Quadrat M4a konnten Anwohner erste Ideen und Wünsche für eine Umgestaltung des Platzes inmitten von Wohnbebauung einbringen.

Kooperation mit Hochschule

Bezirksbeiratssprecher Karim Baghlani: „Am 15. März hat die Grüne Gemeinderatsfraktion einen Antrag für eine Begrünung des asphaltierten Platzes gestellt.“ Die Stadtverwaltung habe den Vorschlag aufgenommen und sei eine Kooperation eingegangen mit der Hochschule Nürtingen, die erste Vorschläge zur Begrünung erarbeiten wird, so Baghlani.

Öffentlicher Raum in Städten ist knapp, wertvoll und vielseitig nutzbar. Politiker, die sich für die Verkehrswende in den Städten starkmachen, haben daher schon länger die Parkplätze im Visier. Die Corona-Krise hat sie zu Ideen angeregt, es wurden Stimmen laut, dass brachliegender Asphalt vielleicht nicht ausschließlich von Autos besetzt werden müsste. „Die Idee, den Platz umzugestalten, ist nicht neu“, erklärte Stadträtin Isabel Cademartori. So sollte der Platz vor zwei Jahren für Paketlieferdienste in der Innenstadt genutzt werden. „Das hat sich allerdings nicht realisieren lassen.“

Auch die Diskussion, was man mit dem ein halbes Quadrat umfassenden Parkplatz machen kann, sei nicht neu. So hätten Gehl Architects aus Kopenhagen festgestellt, ein Parkplatz in einem dicht besiedelten Stadtteil sei nicht das Effizienteste und auch nicht das Allerbeste. „Es ist noch nichts geplant, gefragt ist eher mal Kreativität. Wir wollten früh einsteigen und Ideen sammeln, in einem Austausch außerhalb der Wissenschaft“, erklärte die SPD-Stadträtin.

Mit einem Stift konnten die Bürger auf einem Würfel mit den vier Kategorien „Grün“ für Entsiegelung, „Blau“ für Wasserspiele, „Sozial“ für Begegnung sowie „Verschiedenes“ ihre Gedanken aufschreiben oder im Gespräch mit den Politikern äußern. Ziele des Umbaus sind etwa eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie eine Erhöhung der Sicherheit. So könnte die Parkfläche zu einer grünen Oase oder zum lebendigen Begegnungsort werden.

Werbegemeinschaft mahnt

Gewünscht wurden unter anderem Sitzgelegenheiten und eine Calisthenics Anlage. Ein Brunnen und Wasserspiele waren ebenfalls unter den Ideen. Aber auch eine Ladestation für E-Autos, Fahrradständer, aber auch Wohnbebauung bei Erhalt des vorhandenen Baumbestandes oder ein Biergarten auf dem Platz wurden vorgeschlagen. Außerdem sollte durch Verkehrsberuhigung ringsum oder gar Sperrung der umliegenden Straße die Sicherheit für Nutzer des Platzes erhöht werden.

„Doch Autos raus darf nicht das Thema sein“, forderte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Derzeit fielen in der Innenstadt viele Parkplätze weg, etwa durch Abriss des Parkhauses N2. Andererseits habe auch er etwas gegen ein Park-Hochhaus auf M4a. In der Innenstadt gebe es viele Riesenbaustellen.

Pauels hat „viel Sympathie dafür, dass hier was gemacht und verändert wird durch Erweiterung des Grüns“. Doch man müsse „das Ganze im Kontext sehen“, betonte Pauels. Normalerweise werde der Parkplatz in M4a gut genutzt, er sei meist zu 100 Prozent belegt. „Im Moment zwar nicht, aber es gibt wegen Corona auch eine andere Situation“, erklärte Pauels. Vielleicht sei ja eine Kombination aus Parken und mehr Grün möglich. „Wichtig ist, dass die Bäume erhalten werden“, betonte er. „Man kann schon was Schönes draus machen, aber es muss eine Alternative sein, Parkplätze weg darf nicht das Ziel sein“, mahnte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.