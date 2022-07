Vier Personen bei Brand in Mannheimer Gaststätte schwerverletzt

Mannheim. Bei einem Brand in einer Mannheimer Gaststätte im Quadrat L15 sind nach Angaben der Polizei vier Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gab es insgesamt zehn Verletzte.

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Nacharbeiten dauern jedoch noch an. Zeitweise war die Bismarckstraße zwischen Kaiserring und Parkring in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr vom Kaiserring in Richtung Parkring ist jedoch mittlerweile wieder freigegeben.

Bei der Gaststätte handelt es sich um das Irish Pub "OReilly’s". © René Priebe

Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Die Feuerwehr spricht von insgesamt 18 Verletzten, während die Polizei nur zehn Verletzte benennt. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist ebenfalls unklar.

Bei der Gaststätte handelt es sich um das Irish Pub "OReilly’s". Der Brand begann nach Angaben der Feuerwehr im Pub im Erdgeschoss. Aus den oberen Geschossen des vierstöckigen Gebäudes wurden etwa 30 Bewohner mittels Drehleitern und tragbaren Leitern gerettet. Über die Brandursache liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor. Brandexperten haben die Ermittlungen übernommen.

