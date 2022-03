Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Sachschaden in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch in der Mannheimer Innenstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 44-Jährige in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung L 3 / M 4a nahm sie einer 25-Jährigen die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrerinnen haben sich dabei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro, wobei beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Gegen die 44-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.