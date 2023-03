Verfolgungsfahrt durch Mannheim: 29-Jähriger mit fast zwei Promille am Steuer

Mannheim. Vor der Flucht von einem Unfall haben zwei Männer am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer in Mannheim aufhalten können. Der 29-Jährige beschädigte den Mercedes der beiden Männer beim Überholen an einer Ampel bei N7, berichtet die Polizei. Mit deutlich höherer Geschwindigkeit flüchtete er vom Unfallort, wobei ihn die beiden Männer im Mercedes bis zu seiner Wohnanschrift verfolgten. Als sie den 29-Jährigen zu Rede stellen wollten, versuchte er erneut mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Beide Männer konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Atemalkoholtest wies bei dem 29-Jährigen einen Wert von 1,88 Promille nach. Gegen ihn wird nun unter anderen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1