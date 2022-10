Unfallflucht mit hohem Sachschaden in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Audi-fahrer hat sich in der Nacht auf Donnerstag nach einem von ihm verursachten Unfall vom Unfallort in Mannheim-Jungbusch entfernt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er gegen 00.50 Uhr die Seilerstraße vom Luisenring kommend in Richtung Jungbuschbrücke, als er in Höhe der Hausnummer 5 aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Audi mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW, der durch den Aufprall wiederum auf einen vor ihm geparkten BMW geschoben wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Audi-Fahrer und dessen ebenfalls bislang unbekannte Beifahrerin stiegen daraufhin zwar kurz aus dem Fahrzeug, entfernten sich im Anschluss allerdings unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 17 500 Euro zu kümmern.

Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.