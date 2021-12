Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Montag in der Innenstadt Mannheim einen Rucksack aus einem Wagen entwendet. Wie die Polizei berichtet, schlug der Dieb am Quadrat E 4 zwischen 13.15 und 13.35 Uhr die Seitenscheibe eines Fiats ein. In dem Rucksack befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten auch 120 Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter beim Polizeipräsidium Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/1258-0 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1