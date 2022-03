Unbekannter beschmiert mobilen „Blitzer“ im Jungbusch – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Luisenring im Stadtteil Jungbusch einen mobilen Blitzer mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schmierereien am Montag gegen 8 Uhr an der Seite des Blitzers festgestellt. Der Täter hatte auch die Blitzaufnahmefläche mit silberner Sprühfarbe angesprüht, um zu verhindern, dass "Geschwindigkeits-Sünder" ertappt und überführt werden, so vermutet die Polizei.

Zeugen werden nun gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Rufnummer 0621 1258 0 zu melden.