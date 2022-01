Unbekannte brechen in Imbiss in Mannheimer Quadraten ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt. Mehrere Täter sind in einen Imbiss-Laden in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Fenster im Hinterhof des Lokals im Quadrat G 2 auf. Sie stiegen durch die Küche in die Räume ein und versuchten dort, die Kasse aufzubrechen. Aus einer weiteren Kasse in einer Schublade entnahmen die Täter das Bargeld und flüchteten. Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 12580 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1