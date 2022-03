Mannheim. In der Mannheimer-Innenstadt sind im Zeitraum von Freitag bis Samstag mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei nimmt an, dass bislang unbekannte Täter über sieben geparkte Autos in den Quadraten R 3 und R 4 gelaufen sind. Dadurch wurden die Motorhauben und Fahrzeugdächer in Höhe von insgesamt 10.000 Euro beschädigt.

Mehrere Schuhabdrücke konnten festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 1258-0 zu melden.