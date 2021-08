Treffpunkt der städtischen Gesellschaft

Noch gibt es in Mannheim solche Traditionshäuser wie das Lokal „Roter Ochsen“ in der Östlichen Innenstadt, die über Generationen von einer Familie geführt wurden. Nur selten wird bei einem Wechsel auch die räumliche Ausstattung unverändert gelassen. Wenn aber die Ausstattung, wie hier, belassen wird: Zur Identifikation des Gastes mit „seinem“ unverwechselbaren Gasthaus trägt sie jedenfalls bei.

In dritter Generation

Wie sehr eine gewachsene historische Ausstattung angenommen wird und wie sehr sie zur Belebung der Gaststube führt, zeigt das Gasthaus „Rote Ochsen“ in T 2, 7. Hier sind die Vorstellungen der Gäste und das Traditionsbewusstsein der Gastleute zusammengekommen. „Das klassische Gasthaus ist Treffpunkt für die städtische Gesellschaft. Hier kommt man zusammen, um unkompliziert und unkonventionell bei Bier und Wein die aktuellen Ereignisse zu besprechen, in Erinnerungen zu schwelgen oder auch nur gemütlich beisammen zu sitzen“, erzählt der Vorsitzende des Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt, Wolfgang Ockert.

Doch selbst in Gasthäusern, die relativ unverändert die Zeitläufe überstanden haben, wie der „Rote Ochsen“, verändern sich oft die Gewohnheiten der Gäste. Nicht so im Gasthaus „Roter Ochsen“. Echte Geselligkeit, der Genuss der köstlichen Weine an langen gesprächsreichen Abenden, ist hier nicht nur noch die Sache der Stammgäste, zu denen vor allem ältere Herrschaften gehören, sondern in der gemütlichen Gaststube sitzen Alt und Jung, Deutsche und Menschen mit einem anderen kulturellen oder nationalen Hintergrund beisammen.

„Gäste, die allein kommen, werden einfach hinzugebeten, wir sind wie eine große Familie“, erzählt Gastwirtin Jeanette De Moss-Vogt. Das Gasthaus „Roter Ochsen“ mit seiner ochsenblutroten Fassade hat in der Straßenfront, fast zu ebener Erde seinen schmalen Eingang. Die Fenster sind mit barocken Sandsteinlaibungen und Rahmen versehen.

1733 wurde der „Rote Ochsen“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt – steht er im Verzeichnis Schildgerechtigkeiten. Seit 1785 ist garantiert, dass das Lokal das älteste und vor allem ein in Dauer ununterbrochen geführtes Haus in der Innenstadt ist. Seit knapp 90 Jahren wird das Lokal von einer Familie und heute in der dritten Generation geführt. 1931übernahmen der Großvater von Jeanette De Moss-Vogt, Friedrich Ungerer, und ihre Großmutter Maria, geborene Pauli, das Speiserestaurant. Nach dem Tod des Großvater 1959 haben lange Zeit Oma Maria und deren Tochter, Hildegard De Moss, das Lokal weiter geführt.

300 Jahre Farbe runtergeholt

„Oma Maria war eine Institution in der Östlichen Innenstadt“, berichtete Jeanette De Moss-Vogt. In den letzten 60 Jahren sei es annähernd durchgängig die Regel gewesen, dass die Frauen die Wirtschaft betrieben.1992 übernahm Hildegard De Moss das altrenommierte Gasthaus und machte aus dem Speiselokal eine Schankwirtschaft. Am 1. Januar 2017 übergab sie dann ihrer Tochter Jeanette das traditionelle Raucherlokal.

Eine über Jahrzehnte betriebene Wein- und Bierstube, deren lange Zeitspanne naturgemäß für ein stetig zufriedenstellendes Gelingen spricht, erfüllt Gastwirtin Jeanette De Moss-Vogt heutzutage zu Recht mit großem Stolz. Alles habe sie von ihrer Mutter übernommen, wie es war. Den ersten Lockdown während der Coronazeit hat die Gastwirtin genutzt, um zusammen mit Ehemann Ronald Vogt und zwei Freunden die alte Holzvertäfelung an den Wänden von der dunkelbraunen Farbe zu befreien.

„Rund 300 Jahre Farbe haben wir runtergeholt, inklusive Tür und Fenster, bis die ursprüngliche, mintgrüne Farbe zum Vorschein kam, mit der die Holzvertäfelung einst gestrichen war“, erzählte De Moss-Vogt. „Der Rote Ochsen muss edler gewesen sein – ein Lokal mit Blattgold“, stellte sie dabei fest. Jetzt muss man auch nicht mehr beim Gang zur Toilette um die Theke herum laufen. Denn die zugemauerte Tür als direkter Zugang vom Schankraum zum Hof wurde freigelegt.

Im gemütlich wohnzimmergroßen Gastraum kommen zwar keine Speisen mehr auf den Tisch. Doch mitgebrachte oder bestellte Speisen dürfen durchaus im „Roten Ochsen“ verzehrt werden. Beliebt sind auch die jahreszeitlichen Feste im „Roten Ochsen“, der auch gerne für Hochzeitsfeiern, Taufen oder runde Geburtstage als Veranstaltungsort genutzt wird. In den Sommermonaten können die Gäste im historischen Innenhof gemütlich draußen sitzen.