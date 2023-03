Taxiplatz an den Mannheimer Planken auf Friedrichsplatz am Wasserturm verlegt

Mannheim. Wegen Reparaturen am Pflaster in P7 am Plankenkopf wird der Taxiplatz bis Ende März auf den Friedrichsplatz direkt am Wasserturm verlegt. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, hat sich das Pflaster durch den Fahrverkehr gelockert und verschoben. Für die Verkehrssicherheit erneuert der Stadtraumservice die Belagsflächen mit extra an den Taxiverkehr angepassten Materialien, um zukünftige Schäden vorzubeugen. Das Pflaster soll einen erhöhten Widerstand gegen die Scherkräfte im Wendebereich der Taxispur erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1