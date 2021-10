Tattoos und Drinks helfen

Über eine Spende von 6000 Euro freut sich Freezone, die Anlaufstelle für Straßenkids in Mannheim. Übergeben wurde der Betrag jetzt vom Tattoo-Studio Truly Tours (K 2) und dem Restaurant Mie House. Gemeinsam hatten sie zuvor im Innenhof von Truly Tours in den Quadraten ein Sommerfest veranstaltet.

Clemens Hahn, Inhaber von Truly Tours, hatte sich dazu entschieden, dass an diesem Tag alle Einnahmen der Tätowierungen für einen wohltätigen Zweck gespendet werden sollen. Die beiden Inhaber von Mie House, Martina Schwuch und Robin Holzner, fanden die Idee gut und spendeten ebenfalls alle Getränke-Einnahmen an die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in unmittelbarer Nachbarschaft. „Wir wollen gerne etwas für Menschen aus unserem Umfeld leisten.“

Die im „Traumhaus“ in J 7, 23 angesiedelte Freezone versteht sich als eine niederschwellige Einrichtung der Jugendhilfe und richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 25 Jahren, die von Obdachlosigkeit bedroht oder bereits obdachlos sind. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt auf die Straße verlegt, werden oft von unterstützenden Angeboten der Jugendhilfe nicht mehr erreicht und befinden sich deshalb in besonders schwierigen Lebenslagen. bhr