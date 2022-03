Taschendiebin stiehlt Geldbeutel

Mannheim. Eine Taschendiebin hat am Montag in der Innenstadt einer 51-jährige Frau die Geldbörse gestohlen. Die 51-Jährige befand sich laut Polizei gegen 14.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in E 1, als sie von einer Unbekannten von hinten angerempelt wurde. Diese entschuldigte sich und eilte schnellen Schrittes davon. An der Kasse bemerkte die 51-Jährige, dass die Tasche ihres Rucksacks geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Rufnummer 0621 174 33 10 zu melden.

