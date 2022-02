Straßenbahnunfall in Mannheimer Innenstadt – aktuell Verkehrsbehinderungen

Mannheim-Innenstadt. Am Montagnachmittag ist in Mannheim ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert, der Schienverkehr ist derzeit gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, stießen die beiden Fahrzeuge gegen 16.20 Uhr auf dem Friedrichsring in Höhe Alter OEG-Bahnhof zusammen, die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort.

