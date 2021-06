SPD lädt zu Online-Diskussion

Der Ortsverein der SPD-Innenstadt/Jungbusch organisiert am heutigen Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr, eine virtuelle Veranstaltung zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit in Mannheimer Perspektiven“. Vier Mannheimer Frauen sprechen über den Stand der Gleichberechtigung in der Quadratestadt. Was kann die Politik vor Ort tun, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern? Wie ist die Situation bei Gewalt gegen Frauen?

Die SPD-Stadträtin und Kandidatin für den Bundestag, Isabel Cademartori, diskutiert mit Lena Kamrad (Geschäftsführerin der SPD-Gemeinderatsfraktion) und Nazan Kapan (SPD-Bezirksbeirätin und Geschäftsführerin des Frauenhauses Mannheim). Fragen an die Teilnehmerinnen können in einem Chat gestellt werden. Moderiert wird die Veranstaltung von der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Mannheim Innenstadt/Jungbusch Natalie Schnelle sowie Verena Weller von der SPD Mannheim Innenstadt/Jungbusch. Die Teilnahme ist möglich unter www.youtube.com/watch?v=_dhnb8IH-s8. red