Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mitte - Engagierte Bürgerinnen und Bürger setzen sich im vergangenen Jahr für ein lebenswertes Umfeld in den Wohnlagen im Zentrum ein So war 2021 in Mannheim-Mitte: Engagierte Bürger setzten sich für eine lebenswerte Stadt ein

Saubere Luft, Lärmschutz, Staureduktion: Die Mobilität der Zukunft und die Nutzung des öffentlichen Raums ist Thema in der Stadt. © Thorsten Langscheid