Schlafen auf der Beilstraße

Mit einem Flashmob an diesem Samstag, 11. Juni, ab 22 Uhr, in der Beilstraße im Jungbusch will die Studiengruppe der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus zeitraumexit auf die Lärmproblematik in dem Mannheimer Stadtteil aufmerksam machen. Die Aktion trägt den Titel „Wake-up Call!“ – auf Deutsch: Weckruf. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Ausgehviertel und Bewohnern. Der Stadtteil hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für viele Mannheimerinnen entwickelt. Die Kehrseite ist, dass sich die Bewohner durch den Lärm eingeschränkt fühlen. Die Gruppe der HWG Ludwigshafen des Fachbereichs 4 Soziale Arbeit will zur Sensibilisierung dieses Konfliktes beitragen.

Die Studierenden haben einen Choreografie vorbereitet. Alle Interessierten, die sich an dem Flashmob beteiligte möchten, sollen bitte Schlafkleidung, Kissen, Kuscheltiere oder Schlafmasken mitbringen. Treffpunkt ist für alle Interessierten um 21 Uhr in der Hafenstadt 68. red/aph

