Schlägerei in Mannheimer Innenstadt: 19-Jähriger erleidet Schädelbasisbruch

Mannheim. Ein 19-Jähriger ist am Samstag, den 26. November, in der Mannheimer Innenstadt schwer verletzt worden. Zwischen 01.00 und 05.00 Uhr erhielt der junge Mann in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen vor einem Café in O7 einen Faustschlag gegen den Kopf, berichtet die Polizei. Der 19-Jährige fiel zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er erlitt einen Schädelbasisbruch und eine Gehirnerschütterung.

Der Täter soll etwa 22 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schwarzhaarig und hellhäutig sein. Er soll einen Mittelscheitel, einen „Henriquatre“-Bart getragen haben und mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Auseinandersetzung und den Täter unter der Telefonnummer 0621/1258-0 gegeben können.