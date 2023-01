Polizei Mannheim findet Frettchen in Sporttasche

Mannheim. Zu einem eher kuriosen Einsatz ist es für die Polizei Mannheim am Dienstag im Jungbusch gekommen. Laut Angaben der Polizei hatte eine Anwohnerin sie kontaktiert, nachdem sie eine Sporttasche im Treppenhaus fand, in der es auffällig gepoltert und geraschelt habe.

Mit offenbar beidseitigem Erstaunen stellten die Beamten nach dem Öffnen ein Frettchen in der Sporttasche fest. Der, wie die Polizei schreibt, sehr zutrauliche Findling wurde zunächst in Gewahrsam genommen, konnte jedoch keinem Tierhalter zugeordnet werden, sodass er an die Berufstierrettung Rhein-Neckar übergeben werden musste.

Die Beamten versorgen „Fred“ mit Wasser. © Polizei Mannheim

Die Zeit bis dahin habe „Fred“, wie ihn die Polizei getauft hat, für eine große Portion Zuneigung genutzt, ließ sich ausgiebig kraulen und begeisterte mit seiner liebenswerten Art. Für Frettchen ist es normal, untereinander zu kuscheln und zu toben - was der ehemalige Besitzer des Tieres wohl nicht bedacht hatte.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat nun die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.