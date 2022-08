Polizei fasst Blumendiebin in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Die Polizei hat am Samstagmittag am Mannheimer Paradeplatz eine Frau festgenommen, die zuvor mehrere Blumensträuße gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 21-Jährige diese aus einem Geschäft in P1 gestohlen. Die dortige Mitarbeiterin bemerkte die Frau, wie die Blumensträuße im Wert von rund 160 Euro an sich nahm und den Laden verließ ohne zu bezahlen. Als sie sie darauf ansprach, flüchtete die Frau Richtung Paradeplatz. Die Frau rief die Polizei, die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt entdeckte die junge Frau dort und nahm sie fest. Die gestohlenen Blumensträuße wurden sodann wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben. Die 21-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1