Panzersprenggranate in Mannheimer Innenstadt gefunden

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt ist am Nachmittag bei Bauarbeiten eine Panzersprenggranate gefunden geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde diese gegen 16.30 Uhr im Bereich der Hebelstraße / Friedrichsring - in der Nähe des Nationaltheaters - entdeckt.

Der Gefahrenbereich ist in einem Radius von 150 Metern abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst ist nach Angaben der Polizei um 20 Uhr eingetroffen.

Nach Angaben der Feuerwehr wird der Kampfmittelräumdienst die Panzergranate zeitnah vor Ort unschädlich machen.

Anwohnerinnen und Anwohner in folgenden Straßen in folgenden Straßen ab sofort (Stand: 21.36 Uhr) ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Hebelstraße, 1 – 9

T 6, 19 – 27

S 6, 19 – 26

Goethestraße, 2 – 18

Weihnachtsmarkt am Wasserturm nicht betroffen

Die Polizei informiert aktuell vor Ort, damit Personen die betroffenen Bereiche verlassen. Sobald die Evakuierung erfolgt ist, wird mit weiteren Maßnahmen begonnen. Wie lange dies dauern wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.

Im Bereich der Innenstadt kann es aufgrund der Absperrung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Hierbei ist vor allem der Autoverkehr betroffen, so ein Sprecher der Polizei. Der Straßenbahnverkehr läuft unbeeinträchtigt, auch auf den Fußgängerverkehr, etwa zum Weihnachtsmarkt am Wasserturm, hat der Fund keine Auswirkungen. Weil der Wasserturm außerhalb des Sicherheitsradius liegt, könne die Eröffnung wie geplant weiter stattfinden.

Über das Infotelefon 0621 293 6370 werden laut Feuerwehr allgemeine Auskünfte zum Fund des Kampfmittels erteilt.