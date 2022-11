Panzergranate in Mannheimer Innenstadt kontrolliert gesprengt

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt ist am Nachmittag bei Bauarbeiten eine Panzersprenggranate gefunden geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde diese gegen 16.30 Uhr im Bereich der Hebelstraße / Friedrichsring, in der Nähe des Nationaltheaters, entdeckt. Um 23.31 Uhr wurde die Panzersprenggranate nach Angaben der Feuerwehr kontrolliert unschädlich gemacht. Von der Evakuierung betroffene Anwohnerinnen und Anwohner können nun zurück in ihre Wohnungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gefahrenbereich war in einem Radius von 150 Metern abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst war nach Angaben der Polizei um 20 Uhr eingetroffen.

So lief die Sprengung in der Mannheimer Innenstadt ab

Um die Granate kontrolliert zu sprengen, wurde im nahen Umfeld der Fundstelle ein etwa ein Meter tiefes Loch gegraben. Sie wurde im Anschluss in dieser Vertiefung für die kontrollierte Sprengung vorbereitet und mit Sand abgedeckt. Bei der Sprengung kam zu keinen Beschädigungen im weiteren Umfeld.

Insgesamt wurden in der Betreuungsstelle rund 100 Personen betreut. Gegen 23.30 Uhr beendeten die 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 20 Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen sowie 60 Einsatzkräfte der Polizei den Einsatz.

Anwohnerinnen und Anwohner in folgenden Straßen mussten ab 21.36 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Hebelstraße, 1 – 9

T 6, 19 – 27

S 6, 19 – 26

Goethestraße, 2 – 18

Die Polizei informierte vor Ort, damit Personen die betroffenen Bereiche verlassen. Für betroffene Anwohner wurde im Kongresszentrum Rosengarten, Eingang West über dem Dorint Hotel (Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim), ein Betreuungsraum eingerichtet.

Weihnachtsmarkt am Wasserturm nicht betroffen

Im Bereich der Innenstadt kam es aufgrund der Absperrung zu Verkehrsbehinderungen. Hierbei war vor allem der Autoverkehr betroffen, so ein Sprecher der Polizei. Wie die RNV auf Twitter informierte, konnte der Bereich um die Haltestelle Nationaltheater großflächig nicht befahren werden. Betroffene Linien mussten umgeleitet und getrennt werden. Auf den Fußgängerverkehr, etwa zum Weihnachtsmarkt am Wasserturm, hatte der Fund keine Auswirkungen. Weil der Wasserturm außerhalb des Sicherheitsradius liegt, konnte die Eröffnung wie geplant weiter stattfinden.

Über ein Infotelefon erteilte die Feuerwehr allgemeine Auskünfte zum Fund des Kampfmittels. Auch Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen können, sollten sich an das Infotelefon wenden.