Online-Chorsingen der Liedertafel

Am Freitag, 18. Juni, um 18 Uhr lädt die Mannheimer Liedertafel zum kostenlosen Offenen Online-Chorsingen ein. Zum Thema „Filmmusik“ nimmt Chorleiterin Lena Herber die Teilnehmenden mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Filme aus unterschiedlichen Zeiten. Von Zuhause aus können Interessierte allein oder mit weiteren Personen aus dem eigenen Haushalt per Videochat teilnehmen und ein- bis zweistimmig singen. Eine Stunde lang werden teils bekannte, teils neue Lieder gesungen. Die Anmeldung ist via E-Mail an kontakt@mannheimerliedertafel.de möglich. Der Zugangslink wird danach zugesendet. red/aph

