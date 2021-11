"Nimmi normal": Gringo Mayer stellt neue CD in Mannheim-Jungbusch vor

Innenstadt/Jungbusch. Ein Release-Konzert in Mundart (Sprache: Pälzisch) von Gringo Mayer gibt es am Samstag, 20. November ab 20 Uhr in den Kulturbrücken Jungbusch, Böckstraße 21. Das Album „Nimmi normal“ gibt es als CD, Platte oder Download. „Alle Songs sind für das Publikum geschrieben. Ich beschwere den Zuhörer nicht mit eigenen Problemen. Gringo Mayer ist ein Entertainer, der die Menschen aufheitern will“, so ein Zitat von Gringo Mayer, der aus Ludwigshafen stammt und eine entwaffnende „Schlabbgosch“ an den Tag legt, die die Dinge, die auf Hochdeutsch hart klingen, abrundet. Gringo bevorzugt für seinen „Indie-Blues aus der Pfalz“ akustische und elektrische Gitarre, begleitet wird er von Simon Martini am Bass und Jeremy James am Schlagzeug. Tickets gibt es für 15 Euro im Vorverkauf über eventbrite oder an der Abendkasse. Es gelten die 2G-Regel und die aktuellen Coronabestimmungen.

