Neuer Vorstand gewählt

Maura Lucci (Bewohnerverein Jungbusch), Alexander Manz (Awo Mannheim) und Jutta Lindner (Caritasverband Mannheim) leiten ab sofort für zwei Jahre zusammen mit Geschäftsführer Michael Scheuermann die Geschicke im Gemeinschaftszentrum Jungbusch. Dies teilte die Einrichtung in der Jungbuschstraße mit. Die Mitgliederversammlung wählte demnach die drei Delegierten am 7. Juli einstimmig in das Führungsgremium des Trägervereins Gemeinschaftszentrum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleichzeitig sei Berthold Droste, der nach 20 Jahren Arbeit als Vorstandssprecher ausschied, für sein langjähriges, überragendes Engagement gedankt worden, heißt es weiter. Die Funktion des Vorstandssprechers hat nun Alexander Manz inne. aph