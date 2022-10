Neue Reha-Einrichtung für psychisch Kranke in Mannheim-Jungbusch eingeweiht

Mannheim. Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich hat der Caritasverband Mannheim am Freitag seine neue Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen eingeweiht. Der Neubau neben der Liebfrauenkirche in Mannheim-Jungbusch ersetzt die alte Reha-Einrichtung in der Oststadt, übernimmt aber deren Namen Elisabeth-Lutz-Haus, teilte der Caritasverband Mannheim mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einrichtung bietet 23 stationäre und acht ambulante Plätze für medizinische und berufliche Rehabilitation. „Mit professioneller Begleitung kann hier in einem geschützten Raum trainiert werden, damit man wieder einer Arbeit nachgehen, selbständig wohnen und leben kann“, erläuterte Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim. Ganz besonders dankte sie der Dietmar-Hopp-Stiftung, die den 5,6 Millionen Euro teuren Neubau mit 700.000 Euro förderte.

Die Einrichtung sei ein Baustein für den Gesundheitsstandort Rhein-Neckar und ein städtebaulicher Akzent, sagte der Erste Bürgermeister Christian Specht. Auch Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz kam vorbei und zeigte sich beeindruckt von der Einrichtung, die den Jungbusch bereichern werde, teilte der Caritasverband weiter mit.