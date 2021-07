Mitsingen im Park

Es war eine Premiere: Das Offene Familiensingen der Mannheimer Liedertafel fand erstmals im Freien statt. Und: Die Veranstaltung im Unteren Luisenpark wurde von großen und kleinen Gästen begeistert aufgenommen – nach Monaten des corona-bedingten Wartens ein Erfolg des Chors unter der Leitung von Karolina Münch. In entspannter Atmosphäre versammelten sich zahlreiche Familien, um unter freiem Himmel, um dem Programm der studierten Musikerinnen zu lauschen. Die Kinder, im Alter bis sechs Jahre, konnten dabei verschiedene Instrumente live erleben sowie bei bekannten und unbekannten Liedern mitsingen. Dank der eingebauten Bewegungselemente und dem kurzweiligen Programm sei den Kleinsten nie langweilig geworden, berichtet der Verein: „Vielmehr durften sie den Morgen mitgestalten, um gut gelaunt in den Tag zu starten.“ Bereits am 26. September wird es eine Fortsetzung geben (Eintritt frei), wobei der genaue Ort auf der Homepage der Mannheimer Liedertafel (www.mannheimer-liedertafel.de) noch bekannt gegeben wird. Musikalisch begleitet wurde das Offene Familiensingen von Aische Wirsig (Kontrabass), Ferdinand Dehner (Gitarre), Gerd Weber (Perkussion), Karolina Münch (Akkordeon), Sarah Rothfuß (Querflöte) und Rebekka Ohlig (Oboe). aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1