Mit Gesang gegen Corona-Blues

„Uuuuhu. . .!“ Ein durchdringender Klagelaut schallt aus dem Probensaal der Mannheimer Liedertafel: 47 Stimmen seufzen und gähnen – zuhause in ihren Wohnzimmern und dennoch gemeinsam. Sie sollen „sich strecken, Arme und Beine bewegen, ihre Kiefer ausstreichen und ihre Körper abklopfen, um sich warm zu machen“. Die Menschen sollen sich ausschütteln, wachwerden und entspannen, eine Klangexplosion entwickeln, „Taja tuja hehija!“ singen und dazu in die Hände klatschen oder mit den Fingern schnipsen. Was nach einem fantastischen Abenteuerurlaub klingt, ist in Wahrheit eine derzeit scheinbar unvorstellbare Situation: Mehrere Menschen singen zusammen. Sie sind die vielen Begeisterten, die am bereits sechsten Offenen Online-Chorsingen der Liedertafel teilnehmen.

AdUnit urban-intext1

„Ein neuer Rekord!“

Was wegen Lockdown im vergangenen Jahr noch unvorstellbar war, ist Wirklichkeit: Es wird wieder gemeinsam gesungen! „47 Teilnehmer, das ist ein neuer Rekord“, freuten sich Lena Herber und Katharina Linn über so viele Singbegeisterte. Wie sehr die Mehrfachteilnehmer und auch Neuen aus Mannheim, Ellerstadt in der Pfalz, Vaihingen-Enz, Sandhofen, dem Saarland und sogar aus der Schweiz dies in den letzten Monaten vermisst haben, wird sofort deutlich. Ein aufgeregt freudiges Lächeln breitet sich sofort über alle Gesichter aus, sobald Katharina Linn am Klavier den ersten Akkord des Hits „Happy“ von Pharrell Williams erklingen lässt und Chorleiterin Lena Herber vor „ihrem“ neuen Chor steht, um ihn zu dirigieren.

Der nächste Termin Nächster Termin des Offenen Online-Chorsingens: Freitag, 18. Juni, von 18 bis 19 Uhr zum Thema „Filmmusik“ – musikalische Reise durch verschiedene Filme aus unterschiedlichen Zeiten. Die Termine sind vorläufig über Zoom geplant. Wenn die Auflagen es erlauben, ist ein Wechsel in einen Präsenzbetrieb bzw. ein Hybrid-System möglich. Weitere Infos dazu und Aktualisierungen auf Facebook und auf www.mannheimer-liedertafel.de. ost

Was in der Vergangenheit als „Offenes Chorsingen“ der Liedertafel schon ein großer Erfolg war, entwickelte sich als „Offenes Online-Chorsingen“ unter besonderen Bedingungen der aktuellen Situation in Corona-Zeiten als absoluter Renner. Lena Herber und Katharina Linn haben dazu ein umfangreiches Online-Programm erarbeitet, um das beliebte Offene Chorsingen doch noch stattfinden lassen zu können. Herber und Linn arbeiten unter ausgetüftelten Bedingungen mit den Teilnehmern – diesmal zum Thema „Lieblingshits der Popmusik“.

Die gemischte Truppe ist sehr motiviert, wissbegierig und auch bewegungsfreudig. Zum Refrain „Because I‘m happy“ wird begeistert geklatscht und getanzt. Bei C. Carson Parks „Somethin‘Stupid“, in der Version von Frank und Nancy Sinatra, singen alle Teilnehmer vom ersten Takt an begeistert mit. Die Sänger sind sehr konzentriert bei der Sache, trotz Abstand wächst die Gemeinschaft intensiv zusammen.

AdUnit urban-intext2

Mut machen

Die Liedertafel will Mut machen – und es wirkt: Es ist ein sehr bewegender Moment, als die ersten Akkorde der Ballade „Tears in Heaven“ erklingen. Das Lied hat Eric Clapton für seinen nach einem Sturz aus dem Fenster verstorbenen kleinen Sohn geschrieben. Mit dem gemeinsam gesungenen „The Longest Time“ von Billy Joel endete ein mitreißendes Chorsingen.

Unter Corona-Bedingungen im Chor zu singen und zu dirigieren ist also möglich. Und man kann glücklich sein, dass die Klagelaute am Anfang nur eine Einsing-Übung waren. Die Stimmung der Teilnehmer ist definitiv gut. Es sind Sätze zu hören oder im Chat zu lesen, wie „Absolut Klasse! Hat echt Spaß gemacht“ oder „Liebe Lena, liebe Katharina, vielen Dank! Es war ein schöner Abend“. Das Offene Online-Chorsingen der Liedertafel ist wirklich besonders. Und trotzdem: Hoffentlich wird es bald wieder anders…

AdUnit urban-intext3