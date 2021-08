Mehrheit für die Gebäude im Park

Die nach Abriss des Eisstadions im Friedrichspark geplanten Erweiterungsbauten der Universität waren Thema bei der von Oberbürgermeister Peter Kurz geleiteten Sitzung des Bezirksbeirats Innenstadt/Jungbusch. Der Bebauungsplan für diesen Bereich ist umstritten. Bürgerinitiativen sind aus klimaökologischen Gründen gegen das Vorhaben (wir berichten mehrfach).

Doch die Mehrheit der Bezirksbeiräte stimmte der Beschlussvorlage der Stadt zu – bei zwei Gegenstimmen. Vor allem die Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Friedrichspark“ wehrt sich: Der Park sei wichtig für Frischluft und Klima. Die BI fordert die Wiederherstellung des historischen Schlossparks. Eine weitere Versiegelung durch Zweckbauten der Universität beeinträchtige auch das Barockensemble.

OB Kurz erwiderte, die Rahmenplanung sei nach den Erkenntnissen des Klimagutachtens angepasst worden. Statt fünf seien erst mal drei Baukörper geplant. Im Zuge der weiteren Rahmenplanung würden die Planungen auch am Hafen/Verbindungskanal fortgesetzt. „Wenn die Stadt die Möglichkeit jetzt prüft, warum nicht von vornherein?“, fragte Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Unterstadt und Mitglied der BI. Seiner Ansicht nach hätte es auch die Möglichkeit einer Erweiterung der Uni in Bestandsgebäuden gegeben: Das Amtsgericht und das Finanzamt müssten nicht an diesen Stellen stehen. Anbieten würden sich auch das Palais Bretzenheim oder die Hedwigsklinik. Kurz erwiderte: „Wir sind nicht am Anfang, sondern schon am Ende des Prozesses, der weit fortgeschritten ist.“ Es gehe um die Campussituation, die gegenüber vom Schloss nicht gegeben sei. „Die Wiederherstellung des Parks durch Abriss des Eisstadions und Ansiedlung neuer Universitätsgebäude dort ist sinnvoll und unter dem Strich eine deutliche Verbesserung der ökologischen Situation“, sagte Kurz.

Über Standard hinaus gehen

Dies fand auch die Mehrheit der Bezirksbeiräte. Marko Andelic (SPD) erklärte: „Das Grundstück ist Eigentum des Landes und der Friedrichspark insgesamt nicht in einem guten Zustand, ein Angstraum.“ Es brauche Mittel des Landes, um den Park weiterzuentwickeln, Geld, das die Stadt nicht habe. Jutta Schroth (Grüne) wollte wissen, welche klimaökologischen Maßnahmen geplant sind, um Auswirkungen auf die Anwohner zu minimieren. „Dach- und Fassadenbegrünung“, erwiderte Stadtplaner Hanno Ehrbeck. Sie hätten „mit dem Land vereinbart, über den Standard hinauszugehen“. Christian Kirchgässner (CDU) lobte die Bereitschaft der Uni zum Kompromiss, indem die Zahl der Gebäude reduziert werde. Wenn alles durchdacht und geplant sei, werde auch das Barock-Ensemble nicht beeinträchtigt. ost

