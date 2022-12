Mehrere Fahrzeuge in Mannheimer Innenstadt aufgebrochen

Mannheimer Innenstadt. In mehrere Fahrzeuge ist am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen worden. Wie die Polizei Mitteilte wurde zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr sieben geparkte Autos in einem Parkhaus am Luisenring aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete aus den zwei Fahrzeugen Wertgegenstände im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mehrere tausend Euro.

Gegen Mitternacht wurden im Quadrat F 6 bei zwei geparkte Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und daraus ebenfalls Wertgegenstände, wie zurückgelassene Kleidung und ein Navigationsgerät, entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen. Die Polizei Mannheim sucht nach Hinweisen und Zeugen. Diese können sich unter der folgenden Telefonnummer 0621 12580 melden.