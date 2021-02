Der Spielplatz in der Beilstraße im Jungbusch ist saniert worden und wieder geöffnet. Er lädt alle Altersgruppen, von Kleinkindern bis zu Jugendlichen, zum Spielen ein.

AdUnit urban-intext1

Vieles ist nu neu: Es gibt ein großes Baumhaus, Baumstämme und große Steine zum Balancieren, eine Kletterwand, zwei Rutschen und Kletter-Elemente aus Seilen. Geblieben sind die Wasserpumpe und der Matsch-Spielbereich, die Schaukel und die Tischtennisplatte. Zur Tischtennisplatte gelangt man jetzt dank eines Durchbruchs in der Mauer direkt vom Spielplatz aus. Außerdem wurde einen Baum auf dem Spielplatzgelände gepflanzt und die Zugänge zur Böckstraße geschlossen, damit kleinere Kinder nicht auf die Straße laufen können.

Stadt investiert 200 000 Euro

„Spielplätze sind wichtige Orte für Kinder und Familien. Für den Jungbusch ist es ein echter Gewinn, im Rahmen des Spielplatzkonzepts einen aufgewerteten Spielplatz zu bekommen. Der wartet nun darauf, von den Kindern ausprobiert zu werden. Durch die naturnahe Gestaltung kommen die Kinder auch mitten in der Stadt mit der Natur in Berührung“, so Bürgermeisterin Diana Pretzell. Die Stadt habe in die Neugestaltung rund 200 000 Euro investiert. Geplant wurde der neue Spielplatz vom Büro „Stadt und Natur“ im Auftrag des Stadtraumservice, man habe dabei Anregungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern aus dem Jungbusch umgesetzt. Das Beteiligungsverfahren wurde vom Praxisteam „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Jungbusch“ koordiniert und von der Kinderbeauftragten der Stadt, Birgit Schreiber, geleitet. Bei den Bauarbeiten haben städtische Auszubildende der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau die Firma Böttinger unterstützt.

Die Sanierung des Spielplatzes in der Beilstraße ist eine der Maßnahmen, die der Gemeinderat 2016 im Rahmen des Spielplatzkonzepts beschlossen hat. Das Konzept gibt vor, welche Spielplätze in der Stadt bis 2026 saniert werden, um Kindern und Jugendlichen bedarfsgerechte Spielmöglichkeiten zu bieten. Informationen dazu im Internet unter www.mannheim.de/spielplatzkonzept. red/scho