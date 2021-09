Mehr erleben durch gemeinsames Lesen

Lesen ist gewöhnlich ein recht einsames Vergnügen. Schade eigentlich, setzt Literatur doch emotional wie mental einiges in Bewegung. Mitunter wühlt sie regelrecht auf und hinterlässt bohrende Fragen. Bleibt man sonst im heimischen Sessel mit sich und den Leseerlebnissen alleine, kann man diese seit Februar mit anderen teilen – erst online und jetzt erstmals als Präsenzlesung im Dalberghaus.

In Mannheim holten Stadtbibliothek und Kulturparkett Rhein Neckar ein Format ins Programm, das in England seit 20 Jahren Erfolgsgeschichte schreibt: „Shared reading“ mit „Literatur, Geschichten, Miteinander – gemeinsam lesen im Dalberghaus“. Dabei konnte Bibliothekspädagogin Andrea Pörner jetzt erstmals eine reine Frauenrunde begrüßen. Teilnehmerinnen verschiedenen Alters kamen in lockerer Runde zusammen, um sich bei Getränken und Gebäck einer Kurzgeschichte zu widmen. Maya Sommer, ausgebildete Lesebegleiterin des Kulturparketts, hatte einen Text des italienischen Schriftstellers Guiseppe Marotta ausgesucht. Abwechselnd lasen die Frauen einen Abschnitt vor, danach gab es Gelegenheit, Gefühlen und Assoziationen freien Lauf zu lassen.

Die Teilnehmerinnen waren von dem Angebot begeistert. Während in Schulen oder bei Literaturseminaren die Texte eher wissenschaftlich-analytisch unter die Lupe genommen werden, standen beim literarischen Miteinander im Dalberghaus gerade subjektive Empfindungen im Vordergrund, wurden ernst genommen und mündeten oft in tiefergehenden Gesprächen. Das sahen die Frauen als Bereicherung an.

Maya Sommer erklärt die Intention des Projekts: „In der Literatur gibt es keine richtige oder falsche Interpretation, sondern nur unterschiedliche Blickwinkel auf das fiktive Geschehen.“ Durch Anmerkungen der Teilnehmenden werde ihr in den Lesegruppen jedes Mal klar, was ihr beim Alleine-Lesen alles entgangen sei. Gelesenes überprüfen: Das kam zum Beispiel bei Guiseppe Marottas Kurzgeschichte „Die letzte Wegstrecke“ zum Tragen: Ein Industrieller verliert plötzlich den Verstand. In der Anstalt beträgt er sich wie ein Kind. Simuliert er? Das sorgte beim literarischen Miteinander für reichlich Gesprächsstoff.

Neben Anteilnahme und Ängsten, selbst in eine solche Situation zu geraten, wurde auch über die Rolle von Mann und Frau debattiert – und ob die unterwürfige Ehefrau des Industriellen, die früher seine Sekretärin war, noch in die heutige Zeit passt. Diskutiert wurde auch darüber, wie Marotta die Geschichte beschreibt und gerätselt, in welches Jahrhundert das Geschehen einzuordnen ist. Die gemeinsame Lesung endete mit einem Gedicht von Peter Rühmkorf.