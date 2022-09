Maschinenbrand in Mannheimer Kakaobutter-Firma Olam Cocoa

Mannheim. In der Mannheimer Kakaobutter-Firma Olam Cocoa hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr und die Polizei mitteilt, war gegen 15.10 Uhr eine Maschine mit Eintrag ins Lüftungssystem in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund der komplizierten, gekapselten Lage länger an. Vor Ort waren 34 Feuerwehrleute und 10 Fahrzeuge im Einsatz. Mittlerweile ist der Brand jedoch gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr kamen dort keine Personen zu Schaden. Vor Ort werden aktuell noch Aufräumarbeiten durchgeführt. Nach Angaben der Polizei kam es bei dem Brand zu keinen Beeinträchtigungen für die Anwohner oder des Verkehrs. Die Polizei muss die Höhe des Sachschadens an dem gelagerten Gut und einer Maschine noch prüfen.

