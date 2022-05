Mannheimer Stadtfest - Stadt kündigt Straßensperrung am Friedrichsring/Kaiserring an

Mannheim. Während des Mannheimer Stadtfestes vom Freitag, 27. Mai bis Samstag, 28. Mai, wird es zu Straßensperrungen am Friedrichsring/Kaiserring kommen. Wie die Stadt Mannheim ankündigt, sind die Bereiche Paradeplatz, Kapuzinerplanken und das Wasserturmgelände von Verkehrsbeeinträchtigungen betroffen. Am Freitag und Samstag wird jeweils ab 18 Uhr bis Veranstaltungsende, circa 1 Uhr, der Friedrichsring/Kaiserring zwischen Kunststraße und Fressgasse in Fahrtrichtung Nationaltheater voll gesperrt. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird diese Strecke im gleichen Zeitraum auf einen Fahrstreifen verengt. Sofern es die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher erfordert, erfolgt auch in diese Fahrtrichtung noch eine Vollsperrung, so die Stadt. Die Umleitung erfolgt über die Bismarckstraße, den Parkring und den Luisenring. Die Einfahrt in die Fressgasse sowie die Ausfahrt aus der Kunststraße sind laut Stadt Mannheim weiterhin möglich.

