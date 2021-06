Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr - Anwohner beklagen sich über Dauerstau in der Erbprinzenstraße / Unterbrechung der Fressgasse belastet Wohnstraßen / Bürgerverein sieht Handlungsbedarf Mannheimer genervt: Dauerstau am Wochenende nachts in der Wohnstraße