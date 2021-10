Mannheim-Jungbusch: Wo Kita-Kinder im Dschungel spielen

"Über den Dächern des Jungbuschs sind die Affen los", teilt Sprecherin Cordula Schuhmann vom Stadtdekanat der katholischen Kirche mit. Auf der Terrasse des katholischen Familienzentrums St. Alfons heiße es für die 84 Kinder aus 14 Nationen nämlich jetzt: „Willkommen im Dschungel!“. Wo zuvor grauer Beton die Spielfläche auf dem Dach einfasste, kuscheln jetzt Äffchen und Koalas, lugt eine Giraffe neugierig zwischen Blättern hervor, ringelt sich gemächlich eine Schlange um einen Ast und flattert, krabbelt oder hüpft so manches andere Tier umher. Möglich gemacht hat diese Verwandlung der Rotary Club Mannheim-Amphitrite mit einer Spende. Wie Schuhmann weiter schreibt, haben die Rotarier*innen zudem mit der Street Art Künstlerin Steffi „Steph“ Peichal „genau die Richtige für dieses Kunstprojekt gewinnen können.“ Dies betone Club-Präsidentin Alexandra Bauer.

„Steph“ Peichal und ihr Werk auf der Ter–rasse von St. Alfons. © Cordula Schuhmann

"Mit dem „Kunstprojekt St. Alfons“ will der Rotary Club ein Zeichen setzen für die Unterstützung sozial benachteiligten Kinder, die gerade in der Corona Krise unter zusätzlichen Einschränkungen zu leiden hatten und haben. „Wir möchten vielen Kindern in den nächsten Jahren ein Stück Lebensfreude zurückgeben und mit der künstlerischen Gestaltung der Spielfläche auf dem Dach auch die Sprachfähigkeit und Kreativität der Kleinen nachhaltig fördern.“

Für das Team des Familienzentrums ist das Ergebnis ein wahrgewordener Traum. „Ich habe manchmal Angst, ich könnte aufwachen und alles wäre wieder weg“, kann Karin Bolleyer, Leiterin des katholischen Familienzentrums in der Kirchenstraße ihr Glück noch immer nicht ganz fassen. „Die Kinder können hier so viel entdecken: die Tiere sehen, sie berühren, über sie sprechen. Wir als Team haben definitiv schon einen neuen Lieblingsplatz!“

Das traumhafte Plätzchen ist das Werk vieler: Allen voran Initiatorin und Projektkoordinatorin Lore Herbert, die die Clubmitglieder - und viele weitere mehr - für die Realisierung des hier entstandenen Kunstwerks „Jungle Fever“ begeistert hat. Ganz unbürokratisch übernahm auch die Stadt Mannheim als Eigentümerin des Hauses die Vorarbeiten auf der Terrasse und brachte für optimale Farbhaftung und Haltbarkeit einen entsprechenden Voranstrich auf den Wänden auf.

Für den Dschungel und die Artenvielfalt haben Mitglieder des Rotary Clubs Mannheim-Amphitrite Tierpatenschaften übernommen. Nahezu jedes Tier hat damit seine eigene Geschichte. Jürgen Stahl beispielsweise hatte zugunsten des Projekts auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und damit nicht nur einen Löwen, sondern eine beträchtliche Summe gespendet. Sein Löwe steh stellvertretend für sein Sternzeichen. Einrichtungsleiterin Karin Bolleyer wünschte sich einen Katta. Hatte doch bei einem Zoo-Besuch ein Exemplar der putzigen Lemuren ihr Herz im Sturm erobert. Mannheims katholischer Stadtdekan Karl Jung, zu dessen Kirchengemeinde das Familienzentrum gehört, spendete ebenfalls: eine blauviolette Libelle in Erinnerung an den Lyrik-Club aus seiner Jugend.

Das alles in eine plastisch-großformatige und gleichzeitig kindgerechte Optik übersetzt, hat Steffi „Steph“ Peichal. Die Sprayerin, Illustratorin und kreativer Kopf von Studio68 hat das Stückchen Wildnis im Großstadtdschungel Mannheims in besonderer Weise in Szene gesetzt: Allein an Blättern, Blüten und Steinen hat sie rund 65 Stunden gearbeitet. „Die grüne Phase schien ewig“, lacht die Künstlerin, die vor 27 Jahren der Magie des „Sprühens“ verfallen ist. Oder wie sie es ausdrückt seitdem „in love with the spraycan“ ist.

Diese „Herz-Energie“, wie die gebürtige Mannheimerin es beschreibt, steckt in jedem Detail: Vom Flamingo über den Kolibri bis hin zum Salamander, vom Marienkäfer über den Kakadu oder den farbenfrohen Ara lässt sich die besondere Beziehung zwischen ihr, dem Kunstwerk und den Kindern, die es ab jetzt täglich betrachten werden, erahnen. Augenzwinkernd deutet sie auf zwei Bienen: „Die beiden hecken was aus, oder?!“

