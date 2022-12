Mann bedroht 19-Jährige in Mannheim mit Messer und klaut ihr Handy

Mannheim. Eine männliche Person hat am Dienstagmittag drei Frauen in Mannheim mit einem Messer bedroht. Polizeiangaben zufolge saßen die drei Frauen auf der Treppe der Max-Hachenburg-Schule in der Tattersallstraße und schauten sich Handyvideos an. Der unbekannte Mann hatte von den Frauen verlangt, dass sie ihm ihre Handys geben sollten und zückte dabei ein Taschenmesser. Daraufhin entriss er einer der Frauen das Handy. Das erschrockene Trio sprang auf und flüchtete. Der Täter rannte ihnen hinterher und entriss dabei einer 19-jährigen ihr Handy. Die 19-Jährige verfolgte den Dieb in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizeit Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Da nur die 19-Jährige aus der Dreiergruppe namentlich bekannt und die Täterbeschreibung nicht eindeutig ist, sucht die Polizei die anderen jungen Frauen und weitere Zeugen der Tat. Diese können sich unter der folgenden Nummer 0621/1744444 bei der Polizei melden.