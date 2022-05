Mann baut mit fast 2,8 Promille Unfall im Jungbusch

Mannheim. Ein Autofahrer hat in Mannheim mit fast 2,8 Promille ein anderes Fahrzeug gerammt. Der 33-Jährige war am Sonntagabend im Jungbusch mit einem geparkten Auto kollidiert und hatte dieses auf den davor geparkten Wagen aufgeschoben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 21 Uhr in der Holzstraße, es entstand dabei ein Sachschaden von mehr als 14.000 Euro. Die Polizei führte einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer durch, dieser ergab 2,78 Promille. Der 33-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem musste er seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel abgeben.

