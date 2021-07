Mahlukat Duo in der OMM

Eintauchen in hypnotisierende, träumerische Klangwelten: das geht beim Konzert mit dem Mahlukat Duo in der Orientalische Musikakademie Mannheim e.V. (OMM) in der Jungbuschstraße 18 im Mannheimer Hafenviertel Jungbusch. Die in Izmir geborene Sängerin/Violinistin Guldeste Mamac und die aus Danzig stammende Perkussionistin Kasia Kadubowska „schaffen mit ihrer Musik eine Welt voll wohliger Tiefe und Schwere, die durch die Leichtigkeit, mit der die beiden Künstlerinnen an ihre Performance herangehen, immer wieder aufgelöst und neu zusammengesetzt wird“, so der Veranstalter. Beginn der Veranstaltung in den Räumen der OMM ist am morgigen Samstag, 3. Juli, um 20 Uhr. aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1