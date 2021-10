Liedertafel bringt Mozarts Requiem

Am Allerheiligen-Wochenende veranstalten die Chöre der Mannheimer Liedertafel ein gemeinsames Konzert – das Requiem in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Jahreskonzert wird dazu eingeleitet mit dem Psalm Hör mein Bitten, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Totenmesse wird von den Chorleitern des Gemischten Chores und des Jungen Ensembles, Ferdinand Dehner und Andreas Fulda, dirigiert. Unterstützt wird die Darbietung von den Solisten Julia Obert (Sopran), Pauline Jordan (Alt), Tae Hwan Yun (Tenor), und Timothy Sharp (Bass), sowie durch das Orchester der Mannheimer Philharmonie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Konzerte finden am 30. Oktober um 20 Uhr in der Konkordienkirche in den Quadraten und am 31. Oktober um 18 Uhr in der St. Jakobus-Kirche in Neckarau statt. Der Verein rät, die kostenlosen Tickets vorab zu reservieren. Ein Link ist auf der Vereinswebsite unter mannheimer-liedertafel.de zu finden. Das Konzert in Neckarau ist bereits ausverkauft. Eventuell können stornierte Restkarten an der Abendkasse vergeben werden. red/aph