LED-Anzeige mit Botschaften der Bewohner

Ein sozialer Treffpunkt: Ringsherum erklang frenetischer Jubel, als das Projektteam die Gedenkplakette am Kiosk in der Beilstraße enthüllte. Auf dem Dach des Kiosks laufen seitdem auf einer neuen LED-Anzeige lebenspraktische Sinnsprüche in Bezug auf den Alltag in dem multikulturellen Stadtteil durch. Ein Streich-Quintett unter Leitung von Violinist Ionel Chirita untermalte die Eröffnung musikalisch. Mit der goldenen Gedenkplakette, um gestrige und heutige Gastarbeiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, errichtete der portugiesische Künstler Márcio Carvalho ein Denkmal in Erinnerung an diese Bevölkerungsschicht, in Zusammenarbeit mit dem Kunstraum Zeitraumexit. „Das Denkmal ist noch nicht fertig, es wird von euch mitgestaltet“, ermutigte Zeitraumexit-Projektleiterin Nina Lenz die umstehenden Kinder und Erwachsenen.

Schnittstelle zur Politik

An der linken Seite des Kiosks am Sackträgerplatz hängt ab sofort eine Schultafel, an der sich Kinder im Jungbusch mit Zeichnungen und Schriften verewigen dürfen. Bunte Kreide dafür liegt kostenlos im Kiosk der Familie Nuculovic aus Montenegro aus, die seit 2013 die Bude betreibt. Während der Vernissage dauerte es nicht lange und schon war die Kreidetafel bemalt mit wilden Kritzeleien. Außerdem liegt im Kiosk eine digitale Handkamera, auf die Bürger des Stadtteils kurze Videobotschaften sprechen können. Diese Videos laufen anschließend über einen Flachbildschirmfernseher, der rechts am Kiosk in ein Fenster installiert wurde.

Darüber hinaus laufen abgetippte Zitate der Einwohner, ob lobende oder kritische, über die LED-Anzeige auf dem Kiosk-Dach. Deshalb sind auf dieser Anzeige zum Nachdenken anregende Sätze zu lesen wie „Bewohner können nicht schlafen, weil es zu laut ist“ und „Menschen, die im Jungbusch groß geworden sind, müssen wegziehen“.

Mit dem Denkmal-Kiosk möchten die beteiligten Kreativkräfte eine Schnittstelle darstellen zwischen der Bevölkerung und der Politik. Gegenwärtig kommt es regelmäßig zu Konflikten zwischen Anwohnern und feiernden Jugendlichen, die in das Nachtleben der Bars in der Jungbuschstraße einkehren und häufig achtlos leere Bierflaschen auf den Bürgersteig werfen. Darüber hinaus drücken die gestiegenen Mietpreise auf die Seelen der Stadtteil-Bewohner.

Als Márcio Carvalho und Projektleiterin Nina Lenz von Zeitraumexit bei der Eröffnung zu den Besuchern sprachen, übersetzte Dolmetscherin Natice Orhan-Daibel auf Türkisch. Die konstruktiven Sätze auf der LED-Anzeige kann man ebenso im Internet auf www.jungbuschdenkmal.de nachlesen. Zudem hängt an der Rückseite des Kiosks ein QR-Code, der auf diese Homepage weiterleitet.

Ab Ende August verteilt der Kiosk zu jedem Einkauf eigens gebackene Glückskekse mit Fragen darin in Bezug auf den Jungbusch. Diese Fragen können die Kunden dort auf Tonband und Videokamera beantworten. „Unsere Kollaboration war interessant, mit diesen Leuten, das ist eine sehr spezielle Nachbarschaft“, schilderte Carvalho, der sich mit dem Thema Erinnerungskultur beschäftigt. Der multimediale Denkmal-Kiosk entstand in Zusammenarbeit mit den Bewohnern und wird sich durch die Menschen weiterentwickeln. Zwar reist der 39-jährige Künstler zurück nach Berlin, seine Installationen werden jedoch bleiben. Im Jahre 2015 hatte Geschichtensammler Carvalho mit dem Zeitraumexit-Büro erstmals ein Kunstprojekt realisiert.

Info: Infos unter www.jungbuschdenkmal.de