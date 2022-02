Kunde stiehlt Handy einer Friseurin in Mannheimer Salon

Mannheim. Ein Mann hat am Freitagnachmittag Täter in einem Friseursalon in der Innenstadt das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin entwendet. Wie die Polizei berichtet, verwickelte der Unbekannte die Friseurin kurz vor 17 Uhr in dem Salon im Quadrat T 6 in ein Gespräch und lenkte sie ab. Dabei nahm er unbemerkt ihr Handy, das hinter dem Empfangstresen abgelegt war, an sich. Anschließend verließ er den Laden. Die Geschädigte bemerkte erst kurz darauf, dass ihr Telefon im Wert von über 1.000 Euro verschwunden war. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 12580 zu melden.

