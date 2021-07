Kreativer Umgang mit dem Lockdown

Inszenierungen fallen aus, Proben finden nicht statt. Theaterleute haben auf einmal mehr Zeit, als ihnen lieb ist, über ihre Branche nachzudenken. Der vierte Kurzfilm von Limeik Topchi in seiner Reihe „Kreative Interviews“, setzt Theatermacherin Lisa Massetti in Szene. Die Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin, die zuvor in verschiedenen Ensembles in Italien spielte, bringt sich seit vielen Jahren in die Kulturarbeit in Mannheim und im Jungbusch ein. Sie ist Mitbegründerin der Künstlerinitiative Laboratorio17 – und Lisa Massetti ist die Mannheimerin für interkulturelle Theaterprojekte.

Bekannt in der Region

In Mannheim und in der Region ist Massetti vor allem bekannt durch ihre Theaterstücke, die sie im Jungbusch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Creative Factory – Jugendkultur des Gemeinschaftszentrums Jungbusch nach Motiven von Friedrich Schiller inszenierte, bei denen die Straßen im Stadtteil Bühne und Experimentierlabor sind. Mehrere ihrer Stücke waren auf den Internationalen Schillertagen in Mannheim zu sehen. Seit über einem Jahr nun liegen diese Aktivitäten durch die Corona-Krise brach.

Limeik Topchi, der Massetti im Jahr 2014 durch den Dokumentarfilmer Mario Di Carlo kennenlernte, wo sie gemeinsam das Einpersonenstück „Apropos … Die neun Höllenkreise Europas“ von Bozhidara Angelova unter ihrer Regie einstudiert haben, hat in der schwierigen und stillen Corona-Zeit die Möglichkeit genutzt, mit Massetti den Kurzfilm „In der Luft“ zu drehen.

Rollentausch

In der Kurzfilmreihe, in der Topchi Künstlern Fragen zu ihren persönlichen Erfahrungen und Zukunftsperspektiven während und nach dem Lockdown stellte, tauschten sie die Rollen: sie die Protagonistin und Topchi führte Regie. „Es war für uns beide eine ungewöhnliche Herausforderung“, erklärte der Regisseur. Der Kurzfilm „In der Luft“ offenbart Lisa Massettis Sicht auf Corona-Pandemie und Lockdown. Wo andere Menschen vielleicht in Depressionen verfallen würden, hat sie einen kreativen Umgang mit all diesen Problemen gesucht und gefunden.

Der Kurzfilm beginnt mit einem stimmungsvollen Spaziergang am Neckar. Im Hintergrund zu sehen ist der Industriehafen. Ein Dampfer tuckert vorbei. Lisa Massetti füttert die Schwäne. Zurück in ihrer Wohnung lässt Massetti die Zuschauer teilhaben an ihren widerstreitenden Gefühlen in der Krise. Corona bedeutet für sie Stillstand. Sie kann nicht arbeiten, wie sie will und möchte – keine festen Pläne machen. „Corona beherrscht unser Leben, unseren Alltag und besetzt unser Denken“, klagt Massetti.

Labile Verbindung

Die Verbindung zu ihren Mädels und Jungs der Creative Factory sei sehr labil. Seit fast einem Jahr hätten sie nicht mehr geprobt, hingen Dinge, die sie schon geprobt, experimentiert hätten „in der Luft“. „Aber es gibt auch schöne Dinge“, sagt Massetti. Sie schwankt zwischen dem Genuss der Stille und dem Frust über die Spaltung der Gesellschaft. Sie vermisst das Meer und das Theater.

Drehort der Schlusssequenz ist das Theaterhaus G 7. Auf der leeren Bühne, im Scheinwerferlicht, sehen wir sie als sich bewegende, aber stumme Schauspielerin. Wortlosigkeit und schließlich Verharren. Der Kurzfilm „Ideen in der Luft“ baut eine Hoffnungsbrücke von der Zeit der kreativen Ideen, Theaterproben und Aufführungen zu der Zeit nach Corona und der Wiederaufnahme der vertrauten Aktivitäten. „Wieder Theater, wieder Theater, wieder Theater!“ fordert Massetti ein „Zurück auf die Bühne!“