Körperverletzung in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Mehrere männliche Personen haben sich am frühen Samstagmorgen in den Mannheimer Quadraten körperlich angegriffen und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Körperverletzung kurz nach Mitternacht, im Bereich des Quadrates N7. Durch die Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt und musste mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die weiteren Beteiligten flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen des Vorfalles, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/ 174-4444 in Verbindung zu setzen.