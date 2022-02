Kleinkind rennt über Fahrbahn und wird leicht verletzt

Mannheim-Jungbusch. Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Parkstraße ist am Dienstag ein vierjähriges Kind leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 55-Jähriger die Straße mit seinem Kleintransporter befahren haben, als das Kind plötzlich über die Straße rannte. Der Vierjährige hatte sich zuvor von der Hand seines Vaters losgerissen, weil es auf dem gegenüberliegenden Gehweg ein weiteres Familienmitglied erblickte. Das Fahrzeug stieß trotz einer Vollbremsung gegen das Kind, welches vor Ort medizinisch versorgt werden konnte. Ein Transport in eine Klinik war nicht erforderlich.

