Für Schauspieler und Zuschauer ist es ein magischer Moment, wenn sich im Theater der Vorhang hebt. Aber was passiert eigentlich davor? Der Theaterworkshop für Kinder im Port25 bot einen Blick hinter die Kulissen. Die acht Kinder, die im Foyer eifrig miteinander diskutierten und immer wieder aufsprangen und gestikulierten, hatten sichtlich Spaß.

Eine Woche lang verwandelte sich das Foyer des Ausstellungsgebäudes in einen Proberaum. Zusammen mit der Theaterpädagogin Lisa Massetti erarbeiteten die Mädchen und Jungen ein Stück, gestalteten die Bühne und dachten sich Kostüme aus.

„Es ist ein komplexer Prozess, die Kinder als Gruppe zusammenzuführen“, berichtete Workshopleiterin Inessa Siebert. In den ersten beiden Tagen hätten Aufwärm- und Entspannungsspiele im Vordergrund gestanden, um das gegenseitige Vertrauen aufzubauen. Für das Theaterstück gebe es lediglich einen groben Rahmen. Gemeinsam würden einzelne Szenen entwickelt und Ideen der Kinder umgesetzt.

„Jeder darf jede Rolle ausprobieren“, freute sich die neunjährige Amelia. „Später entscheiden alle gemeinsam, wer welche Rolle übernimmt“, bestätigte Siebert. Man wolle jedem Kind entsprechend seinem Charakter eine Bühne bieten. „Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Bedürfnisse der jungen Darsteller müssen berücksichtigt werden“, erläuterte Massetti, „jedes Theaterprojekt ist ein Experiment“.

Die Kinder kamen aus allen Stadtteilen Mannheims und hatten ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die achtjährige Vera hat bereits in einer kirchlichen Jugendgruppe mitgespielt und erzählte: „Ich war schon mal ein Frosch und ein Rebhuhn“. Die Schwestern Emilia (11 Jahre) und Amelia (9 Jahre) haben sogar schon an einem Casting teilgenommen. Auch Helene hatte Erfahrung mit Theaterworkshops. „Ich finde es gut, dass die Gruppe so klein ist“, meinte sie. Ihr Bruder Capar (10 Jahre) freute sich darauf, am Ende der Woche seiner Familie und den Freunden vorzuführen, was sie gelernt haben.

Zum Toben ins Freie

Der fünfstündige Workshop forderte hohe Konzentration, nachmittags ging es daher zum Toben ins Freie. Für Siebert war der Workshop wichtiger Bestandteil außerschulischer Bildung. „Wir wollen Hemmschwellen zu Kultureinrichtungen abbauen“, bekräftigte sie. Jenseits von Schule und Familie dürften sich die Kinder neu ausprobieren.

Seit Anfang des Jahres gibt es das WOW!“-Programm. In Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg Stiftung, der Kinderlandstiftung, der Wiedeking Stiftung und des Vereins supPORTer wird alle zwei Monate ein Workshop angeboten, der die handwerklichen, naturwissenschaftlichen und gestalterischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen fördert.